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Эксперт о "списке Ващиковского": Украина должна запретить въезд сотрудникам Института нацпамяти Польши

Эксперт о "списке Ващиковского": Украина должна запретить въезд сотрудникам Института нацпамяти Польши

Киев  •  УНН

 • 59090 просмотра

Эксперт считает, что Институт национальной памяти Польши стал детонатором антиукраинских взглядов в этой стране

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украина должна применить симметричный запрет въезда на свою территорию для всех сотрудников Института национальной памяти Польши. Такое мнение высказал в комментарии УНН политический эксперт Тарас Чорновил.

"Всегда в международных правилах действует принцип симметричности. Я не был сторонником того, чтобы включать принцип симметричности, когда нас просто обливали грязью, пока не перешли к конкретным действиям. Поэтому играть в долготерпение не совсем хорошо. Есть абсолютно симметричные действия ... По руководству Института национальной памяти не за высказывания, а за действия, которые носят жестко антиукраинский характер, а именно участие в марше (антиукраинском марше в Перемышле - ред.), директору Института национальной памяти Польши должен быть запрещен въезд в Украину. Просто надо взять весь состав института и всех внести в "черный список". Я думаю, что в польском "черном списке" полный состав сотрудников Института национальной памяти Украины", - убежден политолог.

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По мнению Чорновила, играть в поддавки уже хватит. К тому же, считает он, Институт национальной памяти Польши стал фактически основным детонатором антиукраинских взглядов в Польше.

"Есть очень брутальная организация, в Польше действительно набрала уровня крайнего остракизма и относительно украинцев, и относительно немцев, и вообще по всем соседним народам. Это польский Институт национальной памяти. Его статус примерно такой же, как и украинского - это центральный орган государственной власти. Единственное, что его политическое значение больше, чем в украинского Института национальной памяти. Этот Институт был фактически основным детонатором антиукраинских настроений в Польше. Директор этого института был причастен к польскому маршу в Перемышле, где кричали: "Смерть украинцам". К нему присоединился и мэр Перемышля Роберт Хома. Тогда ему отменили визу в Украину, а затем очень быстро отменили. Я думаю, что ее сейчас надо восстановить (отмену визы - ред.)", - отметил эксперт.

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"Запретить въезд Ващиковскому (министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский - ред.) мы не можем, но полный состав Института национальной памяти Польши на совершенно четких основаниях должен быть объявлен как лица, которые несут угрозу для украинского государства. Именно эти лица регулярно приезжают в Украину, постоянно открывают какие-то незаконные памятники на территории Украины", - сказал он.

Такой шаг, по его мнению, был бы достаточно болезненным и показал бы, что Украина не позволяет "наплевать себе в кашу".

"... плюс это было бы в соответствии с европейскими нормами, и мы не запретили (въезд в Украину - ред.) лицам, имеющим серьезный дипломатический статус. Мы запретили людям, которые осуществляют прямые провокации в Украине", - убежден политолог.

Кроме того, подчеркнул Чорновил, после того, как стало известно, что Польша аннулировала одному из должностных лиц Института национальной памяти шенгенскую визу, выданную Германией, есть основания апеллировать в Европейский Союз относительно грубого нарушения шенгенских правил. Ведь, по его словам, действует Шенгенский кодекс, в котором выписаны все обстоятельства и основания, на основе которых можно лишать права въезда на шенгенскую территорию.

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"Они (польская сторона - ред.) должны аргументировать это (лишение шенгенской визы для украинского чиновника - ред.) определенным пунктом шенгенских соглашений. Пусть их назовут. Если этого не будет, мы вправе требовать определенных санкций. Сам чиновник имеет право обратиться в суд и требовать компенсации. В таком случае, как правило, компенсации бывают не мелкие, он должен основание подать (иск - ред.), скажем, на 1 или 10 млн евро и это было бы абсолютно правильно", - резюмировал политолог.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша работает над процедурами, которые не позволят въезд в страну "людям, которые занимают крайнюю антипольскую позицию".

Украинские Национальные Новости

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