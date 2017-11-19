Эксперт о "списке Ващиковского": Украина должна запретить въезд сотрудникам Института нацпамяти Польши

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украина должна применить симметричный запрет въезда на свою территорию для всех сотрудников Института национальной памяти Польши. Такое мнение высказал в комментарии УНН политический эксперт Тарас Чорновил.

"Всегда в международных правилах действует принцип симметричности. Я не был сторонником того, чтобы включать принцип симметричности, когда нас просто обливали грязью, пока не перешли к конкретным действиям. Поэтому играть в долготерпение не совсем хорошо. Есть абсолютно симметричные действия ... По руководству Института национальной памяти не за высказывания, а за действия, которые носят жестко антиукраинский характер, а именно участие в марше (антиукраинском марше в Перемышле - ред.), директору Института национальной памяти Польши должен быть запрещен въезд в Украину. Просто надо взять весь состав института и всех внести в "черный список". Я думаю, что в польском "черном списке" полный состав сотрудников Института национальной памяти Украины", - убежден политолог.

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По мнению Чорновила, играть в поддавки уже хватит. К тому же, считает он, Институт национальной памяти Польши стал фактически основным детонатором антиукраинских взглядов в Польше.

"Есть очень брутальная организация, в Польше действительно набрала уровня крайнего остракизма и относительно украинцев, и относительно немцев, и вообще по всем соседним народам. Это польский Институт национальной памяти. Его статус примерно такой же, как и украинского - это центральный орган государственной власти. Единственное, что его политическое значение больше, чем в украинского Института национальной памяти. Этот Институт был фактически основным детонатором антиукраинских настроений в Польше. Директор этого института был причастен к польскому маршу в Перемышле, где кричали: "Смерть украинцам". К нему присоединился и мэр Перемышля Роберт Хома. Тогда ему отменили визу в Украину, а затем очень быстро отменили. Я думаю, что ее сейчас надо восстановить (отмену визы - ред.)", - отметил эксперт.

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"Запретить въезд Ващиковскому (министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский - ред.) мы не можем, но полный состав Института национальной памяти Польши на совершенно четких основаниях должен быть объявлен как лица, которые несут угрозу для украинского государства. Именно эти лица регулярно приезжают в Украину, постоянно открывают какие-то незаконные памятники на территории Украины", - сказал он.

Такой шаг, по его мнению, был бы достаточно болезненным и показал бы, что Украина не позволяет "наплевать себе в кашу".

"... плюс это было бы в соответствии с европейскими нормами, и мы не запретили (въезд в Украину - ред.) лицам, имеющим серьезный дипломатический статус. Мы запретили людям, которые осуществляют прямые провокации в Украине", - убежден политолог.

Кроме того, подчеркнул Чорновил, после того, как стало известно, что Польша аннулировала одному из должностных лиц Института национальной памяти шенгенскую визу, выданную Германией, есть основания апеллировать в Европейский Союз относительно грубого нарушения шенгенских правил. Ведь, по его словам, действует Шенгенский кодекс, в котором выписаны все обстоятельства и основания, на основе которых можно лишать права въезда на шенгенскую территорию.

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"Они (польская сторона - ред.) должны аргументировать это (лишение шенгенской визы для украинского чиновника - ред.) определенным пунктом шенгенских соглашений. Пусть их назовут. Если этого не будет, мы вправе требовать определенных санкций. Сам чиновник имеет право обратиться в суд и требовать компенсации. В таком случае, как правило, компенсации бывают не мелкие, он должен основание подать (иск - ред.), скажем, на 1 или 10 млн евро и это было бы абсолютно правильно", - резюмировал политолог.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша работает над процедурами, которые не позволят въезд в страну "людям, которые занимают крайнюю антипольскую позицию".