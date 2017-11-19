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Експерт про "список Ващиковського": Україна має заборонити в’їзд співробітникам Інституту нацпам’яті Польщі

Експерт про "список Ващиковського": Україна має заборонити в’їзд співробітникам Інституту нацпам’яті Польщі

Київ • УНН

 • 59095 перегляди

Експерт вважає, що Інститут національної пам’яті Польщі став детонатором антиукраїнських поглядів у цій країні

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Україна має застосувати симетричну заборону в’їзду на свою територію для всіх співробітників Інституту національної пам’яті Польщі. Таку думку висловив у коментарі УНН політичний експерт Тарас Чорновіл.

“Завжди у міжнародних правилах діє принцип симетричності. Я не був прихильником того, щоб включати принцип симетричності, коли нас просто обливали брудом, доки не перейшли до конкретних дій. Тому гратися у довготерпеливість не зовсім добре. Є абсолютно симетричні дії... По керівництву Інституту національної пам’яті не за висловлювання, а за дії, які носять жорстко антиукраїнський характер, а саме участь у марші (антиукраїнському марші в Перемишлі — ред.), директору інститут національної пам’яті Польщі має бути заборонено в’їзд в Україну. Просто треба взяти весь склад інституту і всіх внести в "чорний список“. Я думаю, що в польському "чорному списку“ повний склад працівників Інституту національної пам’яті України”, — переконаний політолог.

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На думку Чорновола, гратися у піддавки вже вистачить. До того ж, вважає він, Інститут національної пам’яті Польщі став фактично основним детонатором антиукраїнських поглядів у Польщі.

“Є дуже брутальна організація, яка в Польщі дійсно набрала рівня крайнього остракізму і щодо українців, і щодо німців, і взагалі щодо всіх сусідніх народів. Це є польський Інститут національної пам’яті. Його статус приблизно такий самий як і українського — це центральний орган державної влади. Єдине, що його політичне значення більше, ніж в українського Інституту національної пам’яті. Цей Інститут був фактично основним детонатором антиукраїнських настроїв у Польщі. Директор цього інституту був причетний до польського маршу у Перемишлі, де кричали: „Смерть українцям“. До нього долучився і мер Перемишля Роберт Хома. Тоді йому скасували візу в Україну, а потім дуже швидко відмінили. Я думаю, що її зараз треба поновити (скасування візи — ред.)”, — зазначив експерт.

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“Заборонити в’їзд Ващиковському (міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський — ред.) ми не можемо, але повний склад Інституту національної пам’яті Польщі на абсолютно чітких підставах має бути оголошений як особами, які несуть загрозу для української держави. Саме ці особи регулярно приїжджають в Україну, постійно відкривають якісь незаконні пам’ятники на території України”, — сказав він.

Такий крок, на його погляд, був би достатньо болісним і показав би, що Україна не дає собі “наплювати в кашу”.

“...плюс це було б відповідно до європейських норм, і ми не заборонили (в’їзд в Україну — ред.) особам, які мають серйозний дипломатичний статус. Ми заборонили людям, які здійснюють прямі провокації в Україні”, — переконаний політолог.

Крім того, підкреслив Чорновіл, після того, як стало відомо, що Польща анулювала одному з посадовців Інституту національної пам’яті шенгенську візу, видану Німеччиною, є підстави апелювати до Європейського Союзу щодо грубого порушення шенгенських правил. Адже, за його словами, діє Шенгенський кодекс, в якому виписані всі обставини і підстави, на основі яких можна позбавляти права в’їзду на шенгенську територію.

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“Вони (польська сторона — ред.) мають аргументувати це (позбавлення шенгенської візи для українського посадовця — ред.) певним пунктом шенгенських угод. Хай їх назвуть. Якщо цього не буде, ми маємо право вимагати певних санкцій. Сам посадовець має право позиватися до суду і вимагати компенсації. В такому випадку, як правило, компенсації бувають не дрібні, він мав би підставу подати (позов — ред.), скажімо, на 1 чи 10 млн євро і це було б абсолютно правильно”, — резюмував політолог.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща працює над процедурами, які не дозволять в'їзд у країну "людям, які займають крайню антипольську позицію".

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