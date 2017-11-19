Експерт про "список Ващиковського": Україна має заборонити в’їзд співробітникам Інституту нацпам’яті Польщі

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Україна має застосувати симетричну заборону в’їзду на свою територію для всіх співробітників Інституту національної пам’яті Польщі. Таку думку висловив у коментарі УНН політичний експерт Тарас Чорновіл.

“Завжди у міжнародних правилах діє принцип симетричності. Я не був прихильником того, щоб включати принцип симетричності, коли нас просто обливали брудом, доки не перейшли до конкретних дій. Тому гратися у довготерпеливість не зовсім добре. Є абсолютно симетричні дії... По керівництву Інституту національної пам’яті не за висловлювання, а за дії, які носять жорстко антиукраїнський характер, а саме участь у марші (антиукраїнському марші в Перемишлі — ред.), директору інститут національної пам’яті Польщі має бути заборонено в’їзд в Україну. Просто треба взяти весь склад інституту і всіх внести в "чорний список“. Я думаю, що в польському "чорному списку“ повний склад працівників Інституту національної пам’яті України”, — переконаний політолог.

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На думку Чорновола, гратися у піддавки вже вистачить. До того ж, вважає він, Інститут національної пам’яті Польщі став фактично основним детонатором антиукраїнських поглядів у Польщі.

“Є дуже брутальна організація, яка в Польщі дійсно набрала рівня крайнього остракізму і щодо українців, і щодо німців, і взагалі щодо всіх сусідніх народів. Це є польський Інститут національної пам’яті. Його статус приблизно такий самий як і українського — це центральний орган державної влади. Єдине, що його політичне значення більше, ніж в українського Інституту національної пам’яті. Цей Інститут був фактично основним детонатором антиукраїнських настроїв у Польщі. Директор цього інституту був причетний до польського маршу у Перемишлі, де кричали: „Смерть українцям“. До нього долучився і мер Перемишля Роберт Хома. Тоді йому скасували візу в Україну, а потім дуже швидко відмінили. Я думаю, що її зараз треба поновити (скасування візи — ред.)”, — зазначив експерт.

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“Заборонити в’їзд Ващиковському (міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський — ред.) ми не можемо, але повний склад Інституту національної пам’яті Польщі на абсолютно чітких підставах має бути оголошений як особами, які несуть загрозу для української держави. Саме ці особи регулярно приїжджають в Україну, постійно відкривають якісь незаконні пам’ятники на території України”, — сказав він.

Такий крок, на його погляд, був би достатньо болісним і показав би, що Україна не дає собі “наплювати в кашу”.

“...плюс це було б відповідно до європейських норм, і ми не заборонили (в’їзд в Україну — ред.) особам, які мають серйозний дипломатичний статус. Ми заборонили людям, які здійснюють прямі провокації в Україні”, — переконаний політолог.

Крім того, підкреслив Чорновіл, після того, як стало відомо, що Польща анулювала одному з посадовців Інституту національної пам’яті шенгенську візу, видану Німеччиною, є підстави апелювати до Європейського Союзу щодо грубого порушення шенгенських правил. Адже, за його словами, діє Шенгенський кодекс, в якому виписані всі обставини і підстави, на основі яких можна позбавляти права в’їзду на шенгенську територію.

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“Вони (польська сторона — ред.) мають аргументувати це (позбавлення шенгенської візи для українського посадовця — ред.) певним пунктом шенгенських угод. Хай їх назвуть. Якщо цього не буде, ми маємо право вимагати певних санкцій. Сам посадовець має право позиватися до суду і вимагати компенсації. В такому випадку, як правило, компенсації бувають не дрібні, він мав би підставу подати (позов — ред.), скажімо, на 1 чи 10 млн євро і це було б абсолютно правильно”, — резюмував політолог.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща працює над процедурами, які не дозволять в'їзд у країну "людям, які займають крайню антипольську позицію".