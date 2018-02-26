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Эксперт о дотациях АПК: господдержку не стоит делить на "малых", "средних" и "больших"

Эксперт о дотациях АПК: господдержку не стоит делить на "малых", "средних" и "больших"

Киев  •  УНН

 • 4530 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Агропромышленный комплекс Украины получает господдержку на уровне 1% ВВП, что слишком ничтожно для полноценной помощи отрасли. Об этом в комментарии УНН заявил директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий.

Этими средствами невозможно вывести из стагнации целую отрасль, можно только определить ключевые ориентиры, пояснил он.

"Что касается размера поддержки АПК, то нашу страну, к сожалению, нельзя сравнить с другими странами. Речь идет даже не об абсолютных средствах, а о проценте ВВП. Поэтому не стоит делить господдержку на "малых", "средних" или "больших". Нужно говорить о стратегических целях государства, которые мы хотим достичь этими дотациями.

С точки зрения одного человека, 6,3 млрд грн в год - это достаточно большая сумма, а с точки зрения сектора - незначительная. Это 1% ВВП. И с таким объемом финансов невозможно поддержать весь сектор, поэтому должен быть ключевой ориентир. В прошлом году государство поставило цель поддержать производителя, который нацелен на внутренний рынок в области животноводства и садоводства. В этом году - цель та же, что уже является позитивом", - сказал он.

Т.Высоцкий напомнил, что дотации два года назад пришли на смену спецрежиму налогообложения агропромышленного сектора, который действовал в стране с 1998 года. Однако сравнивать эффективность этих механизмов рано, отметил эксперт.

"Пока трудно оценить и сравнить, какой механизм работает более эффективно. Однако уже можем отметить, что принцип квазиакумуляции НДС является прозрачным, там отсутствует коррупционный элемент. Как бы там ни было, но менять механизмы предоставления господдержки ежегодно не стоит, ведь тогда "объективность их действия невозможно будет оценить", - резюмировал он.

Напомним, в 2018 году механизм распределения дотаций был изменен. Вместо квазиакумуляции НДС государственную поддержку переориентировали на развитие животноводческих комплексов. В частности, предложено частичную компенсацию погашения тела кредита (25%) и 30% стоимости введенных в эксплуатацию животноводческих комплексов. В то же время, по данным экспертов, каким бы механизм распределения дотаций ни был, подавляющее их большинство получат птицеводы как основные в структуре животноводства Украины.

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