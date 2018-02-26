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Експерт про дотації АПК: держпідтримку не варто ділити на "малих", "середніх" та "великих"

Експерт про дотації АПК: держпідтримку не варто ділити на "малих", "середніх" та "великих"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Агропромисловий комплекс України отримує держпідтримку на рівні 1% ВВП, що надто мізерно для повноцінної допомоги галузі. Про це в коментарі УНН заявив директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Тарас Висоцький.

Цими коштами неможливо вивести із стагнації цілу галузь, можна лише окреслити ключеві орієнтири, пояснив він.

"За розміром підтримки АПК нашу країну, на жаль, не можна порівняти з іншими країнами. Йдеться навіть не про абсолютні кошти, а про відсоток ВВП. Тому не варто ділити держпідтримку на "малих", "середніх" чи "великих". Потрібно говорити про стратегічні цілі держави, яких ми хочемо досягти цими дотаціями.

З точки зору однієї людини, 6,3 млрд грн на рік - це досить велика сума, а з точки зору сектору - незначна. Це 1% ВВП. І з таким об'ємом фінансів неможливо підтримати весь сектор, тому має бути ключовий орієнтир. Минулого року держава поставила за ціль підтримати виробника, який націлений на внутрішній ринок у галузі тваринництва і садівництва. Цього року - ціль та сама, що вже є позитивом", - сказав він.

Т.Висоцький нагадав, що дотації два роки тому прийшли на зміну спецрежиму оподаткування агропромислового сектору, який діяв у країні з 1998 року. Однак порівнювати ефективність цих механізмів зарано, зазначив експерт.

"Поки що важко оцінити і порівняти, який механізм працює ефективніше. Проте, уже можемо відзначити, що принцип квазіакумуляції ПДВ є прозорим, там відсутній корупційний елемент. Як би там не було, але змінювати механізми надання держпідтримки щороку не варто, адже тоді об'єктивність їх дії неможливо буде оцінити", - резюмував він.

Нагадаємо, у 2018 році механізм розподілу дотацій було змінено. Замість квазіакумуляції ПДВ державну підтримку переорієнтували на розвиток тваринницьких комплексів. Зокрема, запропоновано часткову компенсацію погашення тіла кредиту (25%) і 30% вартості введених в експлуатацію тваринницьких комплексів. Водночас, за даними експертів, який би механізм розподілення дотацій не був, переважну їх більшість отримуватимуть птахівники як основні в структурі тваринництва України.

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