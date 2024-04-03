Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине, но есть и те, кто принципиально не идет сюда работать. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политтехнолог Сергей Гайдай.

Одна из крупнейших международных компаний модной одежды Zara сообщила о возобновлении работы в Украине, в том числе в Киеве. Она входит в группу Inditex, представляющую также такие бренды как Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home.

"Zara чувствует, что там, в Украине, где-то есть мирная жизнь, а они когда-то присутствовали здесь в мирной жизни и, будем честными, налоговая политика в этой стране никогда не была лояльной. Каждый мировой бренд, понимая это, находил свою форму существования при такой налоговой политике, которая очень нелояльна к бизнесу. И господин Гетманцев - один из таких типичных представителей, когда власть считает, что все предприниматели - преступники, которые должны государству деньги. Но он ученик другого господина - Азарова, при чем прямой ученик, и во многом его превзошел. Но те, кто уже здесь работал - мировые компании - они научились как-то сосуществовать, потому что завоевание рынка... они же работают и в более жестких условиях диктаторских стран разных", - отметил Гайдай.

Он добавил, что некоторые бренды принципиально не работают в Украине, ведь не хотят сталкиваться с коррумпированной властью.

"А такие как Zara - заходят, для них прибыль и дополнительный рынок, который в Украине существует, - это главное", - пояснил Гайдай.

По его словам, сейчас иностранные бренды считают, что ситуация в Украине стабилизировалась и в Украине мирная жизнь, хотя на самом деле большинство украинцев живут войной.

По мнению Гайдая, о восстановлении мирной жизни можно думать только после окончательной победы над hоссией.

Напомним

Ранее волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук в интервью УНН заявила, что налоговая политика, которую осуществляет председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сильно тормозит украинскую экономику и если его не остановить, то в будущем приведет к ее упадку.

По словам члена Совета общества в The Aspen Institute Kyiv, директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, бизнес в Украине уже находится в отчаянии. Он готов публично говорить о давлении на предпринимателей со стороны налоговой и силовиков.