Эксперт не исключил, что доноры Украины будут настаивать на своей кандидатуре на замену В.Гонтаревой

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44409 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103359 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158773 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117436 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117141 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112926 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104548 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154170 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Эксперт не исключил, что доноры Украины будут настаивать на своей кандидатуре на замену В.Гонтаревой

Эксперт не исключил, что доноры Украины будут настаивать на своей кандидатуре на замену В.Гонтаревой

Киев  •  УНН

 • 16619 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сейчас трудно спрогнозировать, кто будет преемником Валерии Гонтаревой в должности председателя Национального банка Украины. Потенциально возможны два варианта - креатура международных партнеров, предоставляющих Украине финансирование, или Президенту удастся выбрать "своего" человека на эту должность. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Андрей Новак.

"Потенциального преемника определить сегодня не реально, поэтому очевидно, что даже если отставка ее состоялась сейчас - это уже влияние внешнего давления от наших доноров, которые наверняка уже поставили ребром вопрос о ее присутствии на этом посту и дальше все будет зависеть от двух факторов: или наши внешние доноры все же под негласным условием будут продолжать финансирование Украины и будут настаивать на своей кандидатуре, или все-таки Президенту удастся поменять шило на мыло и заменить Гонтареву, которая была и есть глубоко пропрезидентским человеком, на другого своего человека", - отметил он.

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При этом, оценивая работу главы НБУ, от отметил, что такая оценка возможна по трем критериям: стабильность национальной денежной единицы, достаточность кредитных ресурсов, или есть ли процентные ставки доступными для реальной экономики, третье - надежность банковской системы Украины.

"Если по этим 3-м критериям ее оценить, то за всеми ними у нас негативный результат. Если к этому добавить еще и то, что творилось за время ее руководства с банками украинскими, как по неизвестным критериям ликвидировались банки, даже такие как "Крещатик", по каким принципам и критериям состоялась национализация крупного банка - "ПриватБанка", по каким принципам и критериям происходило рефинансирование многих банков - то в комплексе с этим за ней замечаем исключительно негативное влияние и последствия как для гривны, так и для банковской системы в целом. Главный результат - это потери украинцами надолго доверия к банкам и банковской системе, которую восстановить будет очень сложно и на это уйдет много времени", - считает эксперт.

Напомним, 10 апреля председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала его Президенту.

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Украинские Национальные Новости

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