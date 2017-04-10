Эксперт не исключил, что доноры Украины будут настаивать на своей кандидатуре на замену В.Гонтаревой

"Потенциального преемника определить сегодня не реально, поэтому очевидно, что даже если отставка ее состоялась сейчас - это уже влияние внешнего давления от наших доноров, которые наверняка уже поставили ребром вопрос о ее присутствии на этом посту и дальше все будет зависеть от двух факторов: или наши внешние доноры все же под негласным условием будут продолжать финансирование Украины и будут настаивать на своей кандидатуре, или все-таки Президенту удастся поменять шило на мыло и заменить Гонтареву, которая была и есть глубоко пропрезидентским человеком, на другого своего человека", - отметил он.

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При этом, оценивая работу главы НБУ, от отметил, что такая оценка возможна по трем критериям: стабильность национальной денежной единицы, достаточность кредитных ресурсов, или есть ли процентные ставки доступными для реальной экономики, третье - надежность банковской системы Украины.

"Если по этим 3-м критериям ее оценить, то за всеми ними у нас негативный результат. Если к этому добавить еще и то, что творилось за время ее руководства с банками украинскими, как по неизвестным критериям ликвидировались банки, даже такие как "Крещатик", по каким принципам и критериям состоялась национализация крупного банка - "ПриватБанка", по каким принципам и критериям происходило рефинансирование многих банков - то в комплексе с этим за ней замечаем исключительно негативное влияние и последствия как для гривны, так и для банковской системы в целом. Главный результат - это потери украинцами надолго доверия к банкам и банковской системе, которую восстановить будет очень сложно и на это уйдет много времени", - считает эксперт.

Напомним, 10 апреля председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала его Президенту.