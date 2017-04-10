Експерт не виключив, що донори України наполягатимуть на своїй кандидатурі на заміну В.Гонтаревій

"Потенційного наступника визначити на сьогодні не реально, тому очевидно, що навіть якщо відставка її відбулась зараз – це вже вплив зовнішнього тиску від наших донорів, які напевно вже поставили ребром питання про її присутність на цій посаді і далі все буде залежати від двох факторів: чи наші зовнішні донори все-таки під негласною умовою продовжуватимуть фінансування України і будуть наполягати на своїй кандидатурі, чи все-таки Президенту вдасться поміняти шило на мило і замінити Гонтареву, яка була і є глибоко пропрезидентською людиною, на іншу свою людину", - зазначив він.

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При цьому, оцінюючи роботу голови НБУ, від зазначив, що така оцінка можлива за трьома критеріями: стабільність національної грошової одиниці, достатність кредитних ресурсів, або чи є процентні ставки доступними для реальної економіки, третє – надійність банківської системи України.

"Якщо за цими 3-ма критеріями її оцінити, то за всіма ними ми маємо негативний результат. Якщо до цього додати ще й те, що творилось за час її керівництва із банками українськими, як за невідомими критеріями ліквідовувались банки, навіть такі як Хрещатик, за якими принципами і критеріями відбулась націоналізація найкрупнішого банку – ПриватБанку, за якими принципами і критеріями відбувалось рефінансування багатьох банків – то в комплексі із цим за нею помічаємо виключно негативний вплив і наслідки як для гривні, так і для банківської системи в цілому. Головний наслідок – це втрати українцями надовго довіри до банків і банківської системи, яку відновити буде дуже складно і на це піде багато часу", - вважає експерт.

Нагадаємо, 10 квітня голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.