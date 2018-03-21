Эксперт: до конца апреля стоимость жилья подорожает на 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Стоимость жилья в новостройках до конца апреля может вырасти на 5%. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Денис Шульга.
“Составляющая квадратного метра в Украине так или иначе но зависит от доллара, то есть вот эти два фактора: минимальная зарплата и курс — повлияют на стоимость квадратного метра. До конца апреля жилье может подорожать процентов на 5. Не существенно, но подорожает”, — отметил эксперт.
Кроме долларового фактора Шульга также отмечает, что на стоимость повлияет рост минимальной заработной платы и в феврале этот фактор уже начал, хоть и не значительно, но поднимать цену квадратного метра в новостройках.
В тоже время эксперт уточнил, что в конце минувшего года застройщики предлагали скидки в 7-10% и желающие сэкономить, по его мнению, такую возможность упустили, если не воспользовались новогодними акциями.
Как сообщал УНН, президент ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир отметил, что компания, являющаяся крупнейшим столичным застройщиком, постоянно использует ряд инструментов лояльности, которыми может воспользоваться инвестор. В частности это и скидка до 20% при полной оплате покупки, беспроцентная рассрочка до введения дома в эксплуатацию, а также ипотека.