Експерт: до кінця квітня вартість житла зросте на 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Вартість житла в новобудовах до кінця квітня може зрости на 5%. Про це в коментарі УНН розповів експерт з нерухомості Денис Шульга.
"Складова квадратного метра в Україні так чи інакше, але залежить від долара, тобто ось ці два фактори: мінімальна зарплата і курс - вплинуть на вартість квадратного метра. До кінця квітня житло може подорожчати відсотків на 5. Не суттєво, але подорожчає", - зазначив експерт.
Крім доларового фактора Шульга також зазначає, що на вартість вплине зростання мінімальної заробітної плати і в лютому цей фактор уже почав, хоч і не значно, але піднімати ціну квадратного метра в новобудовах.
У той же час експерт уточнив, що в кінці минулого року забудовники пропонували знижки в 7-10% і бажаючі заощадити, на його думку, таку можливість змарнували, якщо не скористалися новорічними акціями.
Як повідомляв УНН, президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір зазначив, що компанія, яка є найбільшим столичним забудовником, постійно використовує низку інструментів лояльності, якими може скористатися інвестор. Зокрема це і знижка до 20% при повній оплаті покупки, безвідсоткова розстрочка до введення будинку в експлуатацію, а також іпотека.