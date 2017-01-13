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Эксперимент по разграничению полос на границе с Польшей показал свою эффективность

Эксперимент по разграничению полос на границе с Польшей показал свою эффективность

Киев • УНН

 • 8832 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Эксперимент на границе с Польшей по разграничению полос движения для путешествующих показывает свою эффективность. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Предварительные результаты эксперимента уже показывают эффективность и целесообразность данной новации, а именно сокращение времени с трех до одного часа ожидания в очередях и ускорения оформления автомобилей на дополнительной полосе движения", - говорится в сообщении.

Так, перед пунктом пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, продолжается эксперимент по разграничению полос движения для путешествующих с целью уменьшения очередей, который начался 22 декабря 2016 года. В рамках эксперимента перед самым пунктом пропуска было выделено дополнительную полосу движения для легковых транспортных средств украинской регистрации и регистрации стран ЕС, которыми управляют иностранные граждане, а также отдельную полосу - для участников малого пограничного движения и граждан Украины - владельцев авто с иностранной регистрацией. Соответствующие направления движения обозначены дорожными знаками и необходимым дорожным оборудованием. Для направления автомобилей и проведения разъяснительной работы в месте разделения полос движения пограничники и представители полиции организовали совместное дежурство.

С начала эксперимента очередь транспортных средств на уединенной дополнительной полосе держалась от 50 до 80 единиц, а за сутки на ней оформлялось около 1000 автомобилей. Проведенный анализ также показывает, что введенный эксперимент достаточно сильно заинтересовал граждан, в том числе и тех, которые для пересечения границы до этого пользовались другими пунктами пропуска.

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