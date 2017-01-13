Експеримент з розмежування смуг на кордоні з Польщею показав свою ефективність

"Попередні результати експерименту вже показують ефективність та доцільність даної новації, а саме скорочення часу з трьох до однієї години очікування в чергах та пришвидшення оформлення автомобілів на додатковій смузі руху", - йдеться в повідомленні.

Так, перед пунктом пропуску “Краковець”, що на українсько-польському кордоні, триває експеримент з розмежування смуг руху для подорожуючих з метою зменшення черг, який розпочався 22 грудня 2016 року. В рамках експерименту перед самим пунктом пропуску було виокремлено додаткову смугу руху для легкових транспортних засобів української реєстрації та реєстрації країн ЄС, якими керують іноземні громадяни, а також окрему смугу — для учасників малого прикордонного руху та громадян України — власників авто з іноземною реєстрацією. Відповідні напрямки руху позначені дорожніми знаками та необхідним дорожнім обладнанням. Для скеровування автомобілів та проведення роз’яснювальної роботи в місці розділення смуг руху прикордонники та представники поліції організували спільне чергування.

З початку експерименту черга транспортних засобів на відокремленій додатковій смузі трималась від 50 до 80 одиниць, а за добу на ній оформлялось близько 1 тисячі автівок. Проведений аналіз також показує, що запроваджений експеримент досить сильно зацікавив громадян, в тому числі і тих, які для перетину кордону до цього користувалися іншими пунктами пропуску.