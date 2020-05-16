Экс-наставник киевского "Динамо" получил трофей в чемпионате России
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Клуб бывшего наставника киевского "Динамо" Александра Хацкевич объявлено чемпионом ФНЛ (Первый дивизион России по футболу), передает УНН со ссылкой на Twitter страницу РФС.
Сезоны ФНЛ и ПФЛ (второй дивизион) решено завершить досрочно. Причиной стала пандемия коронавируса.
Отмечено, что “Ротор” и “Химки”, которые занимали первые места на момент приостановления, получили повышение и следующий сезон проведут в элите — российской Премьер-лиге. “Ротор”, который тренирует Хацкевич, набрал 56 очков и опередил на два балла “Химки”.
Зато сезон РФПЛ восстановится 21 июня. Командам будет разрешено делать по 5 замен в матче.
Добавим также, Хацкевич привел киевское “Динамо” к двум выигранным Суперкубкам Украины в 2018 и 2019 гг.