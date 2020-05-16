Екснаставник київського "Динамо" здобув трофей у чемпіонаті Росії

Сезони ФНЛ і ПФЛ (другий дивізіон) вирішено завершити достроково. Причиною стала пандемія коронавірусу.

Зазначено, що “Ротор” і “Хімки”, які займали перші місця на момент призупинення, отримали підвищення та наступний сезон проведуть в еліті — російській Прем’єр-лізі. “Ротор”, який тренує Хацкевич, набрав 56 очок і випередив на два бали “Хімки”.

Натомість сезон РФПЛ відновиться 21 червня. Командам буде дозволено робити по 5 замін в матчі.

Додамо також, Хацкевич привів київське “Динамо” до двох виграних Суперкубків України в 2018 і 2019 роках.