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Екснаставник київського "Динамо" здобув трофей у чемпіонаті Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Клуб колишнього наставника київського "Динамо" Олександра Хацкевич оголошено чемпіоном ФНЛ (Перший дивізіон Росії з футболу), передає УНН з посиланням на Twitter сторінку РФС.

Екснаставник київського "Динамо" здобув трофей у чемпіонаті Росії

Сезони ФНЛ і ПФЛ (другий дивізіон) вирішено завершити достроково. Причиною стала пандемія коронавірусу.

Зазначено, що “Ротор” і “Хімки”, які займали перші місця на момент призупинення, отримали підвищення та наступний сезон проведуть в еліті — російській Прем’єр-лізі. “Ротор”, який тренує Хацкевич, набрав 56 очок і випередив на два бали “Хімки”.

Натомість сезон РФПЛ відновиться 21 червня. Командам буде дозволено робити по 5 замін в матчі.

Додамо також, Хацкевич привів київське “Динамо” до двох виграних Суперкубків України в 2018 і 2019 роках.

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