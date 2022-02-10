Эксфорвард сборной Украины покинул турецкий клуб

Детали

Стороны расторгли договор по взаимному согласию. Контракт Кравца с “Коньяспором” был рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне украинец сыграл лишь 10 минут, выйдя на замену в матче Кубка Турции.

Заметим, что Кравец выступал за “Коньяспор” с сентября 2020 года. За это время нападающий провел в турецкой команде 32 матча, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.

Напомним

Венесуэльский нападающий “Динамо” стал игроком клуба из Испании.