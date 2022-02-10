Ексфорвард збірної України покинув турецький клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Український центральний нападник Артем Кравець залишив стан турецького футбольного клубу “Коньяспору”, інформує УНН з посиланням на пресслужбу турецької команди.
Деталі
Сторони розірвали договір за взаємною згодою. Контракт Кравця з “Коньяспором” був розрахований до літа 2022 року.
Цього сезону українець зіграв лише 10 хвилин, вийшовши на заміну в матчі Кубка Туреччини.
Зауважимо, що Кравець виступав за “Коньяспор” із вересня 2020 року. За цей час нападник провів у турецькій команді 32 матчі, в яких забив дев’ять голів і зробив три результативні передачі.
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