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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ексфорвард збірної України покинув турецький клуб

Ексфорвард збірної України покинув турецький клуб

Київ • УНН

 • 21532 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Український центральний нападник Артем Кравець залишив стан турецького футбольного клубу “Коньяспору”, інформує УНН з посиланням на пресслужбу турецької команди.

Деталі

Сторони розірвали договір за взаємною згодою. Контракт Кравця з “Коньяспором” був розрахований до літа 2022 року.
Цього сезону українець зіграв лише 10 хвилин, вийшовши на заміну в матчі Кубка Туреччини.

Зауважимо, що Кравець виступав за “Коньяспор” із вересня 2020 року. За цей час нападник провів у турецькій команді 32 матчі, в яких забив дев’ять голів і зробив три результативні передачі.

Нагадаємо

Венесуельський нападник “Динамо” став гравцем клубу з Іспанії.

Українські Національні Новини

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