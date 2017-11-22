Экс-тренер УПЛ возглавил команду из второй лиги

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 32216 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 19531 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 34164 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 46962 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 107096 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112615 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 135745 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107211 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108662 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113291 просмотра

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Экс-тренер УПЛ возглавил команду из второй лиги

Киев  •  УНН

 • 18583 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Бывший наставник Ровенского “Вереса”, “Стали” и “Руху” с Винников Владимир Мазяр, возглавил второлиговое “Полесье” из Житомира, сообщает корреспондент УНН.

Нового руководителя клуба представили сегодня на пресс-конференции.

Перед Мазяром руководство команды ставит амбициозные задачи — выход в Первую лигу Украины.

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Владимир Мазяр сменил на посту главного тренера ФК “Полесье” Эдуарда Хаврова, который был уволен после завершения осенней части чемпионата Украины во II лиге. Вместе с Хавровим, руководство клуба распустило и почти всю команду.

Житомирская команда ушла на зимние каникулы, занимая восьмое место в турнирной таблице группы А.

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Стоит отметить, что Мазяр в течении сезона стал уже третьим главным тренером “Полесья” — стартовала команда еще под руководством Эдуарда Хаврова.

Напомним, 21 ноября львовский футбольный клуб “Карпаты” получил нового тренера.

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