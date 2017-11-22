Экс-тренер УПЛ возглавил команду из второй лиги
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Бывший наставник Ровенского “Вереса”, “Стали” и “Руху” с Винников Владимир Мазяр, возглавил второлиговое “Полесье” из Житомира, сообщает корреспондент УНН.
Нового руководителя клуба представили сегодня на пресс-конференции.
Перед Мазяром руководство команды ставит амбициозные задачи — выход в Первую лигу Украины.
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Владимир Мазяр сменил на посту главного тренера ФК “Полесье” Эдуарда Хаврова, который был уволен после завершения осенней части чемпионата Украины во II лиге. Вместе с Хавровим, руководство клуба распустило и почти всю команду.
Житомирская команда ушла на зимние каникулы, занимая восьмое место в турнирной таблице группы А.
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Стоит отметить, что Мазяр в течении сезона стал уже третьим главным тренером “Полесья” — стартовала команда еще под руководством Эдуарда Хаврова.
Напомним, 21 ноября львовский футбольный клуб “Карпаты” получил нового тренера.