Екс-тренер УПЛ очолив команду з другої ліги

Нового очільника клубу представили сьогодні на прес-конференції.

Перед Мазяром керівництво команди ставить амбіційні завдання — вихід до Першої ліги України.

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Володимир Мазяр змінив на посаді головного тренера ФК “Полісся” Едуарда Хаврова, який був звільнений по завершенню осінньої частини чемпіонату України в ІІ лізі. Разом із Хавровим, керівництво клубу розпустило і майже всю команду.

Житомирська команда пішла на зимові канікули, посідаючи восьму сходинку в турнірній таблиці групи А.

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Варто зазначити, що Мазяр протягом сезону став вже третім головним тренером “Полісся” — стартувала команда ще під керівництвом Едуарда Хаврова.

Нагадаємо, 21 листопада львівський футбольний клуб “Карпати” отримав нового тренера.