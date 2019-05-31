Экс-правоохранитель стал начальником в "Генеральной прокуратуре ДНР"

"С четкой и принципиальной правовой позицией публичного обвинения, которую поддерживала в Димитровском городском суде прокуратура Донецкой области, бывшего работника органов прокуратуры Украины признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание или участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что бывший следователь органов прокуратуры Донецкой области, "изменив присяге работника органов прокуратуры Украины, с августа 2014 года начал сотрудничать с террористической организацией "ДНР", заняв должность начальника следственного управления, так называемой "Генеральной прокуратуры ДНР".

"Продолжая находиться на указанной должности и по сегодняшний день, перебежчик предоставляет подчиненным лицам незаконные приказы и указания о возбуждении уголовных дел, проведения следственных действий, вызовов на допрос, незаконного задержания лиц, организации незаконных проверок в учреждениях и организациях и совершает другие противоправные действия, что нарушают конституционные права граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении пресс-службы.

Учитывая то, что обвиняемый на допросы к следователю и на судебные заседания не появлялся, суд, исследовав все предоставленные прокуратурой доказательства, принял в отношении него обвинительный приговор, назначив заочное наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества, отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, ранее Арбитражный суд в порядке специального судебного производства приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Российской Федерации - участника террористической организации "ДНР".