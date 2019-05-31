Екс-правоохоронець став начальником у “Генеральній прокуратурі ДНР”

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Колишнього працівника прокуратури України заочно засуджено за співпрацю з терористами “ДНР”. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

“За чіткої та принципової правової позиції публічного обвинувачення, яке підтримувала у Димитрівському міському суді прокуратура Донецької області, колишнього працівника органів прокуратури України визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення або участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України”, — повідомили в прес-службі.

Повідомляється, що колишній слідчий органів прокуратури Донецької області, “зрадивши присязі працівника органів прокуратури України, з серпня 2014 року почав співпрацювати з терористичною організацією “ДНР”, обійнявши посаду начальника слідчого управління, так званої “Генеральної прокуратури ДНР”.

“Продовжуючи перебувати на вказаній посаді і по сьогоднішній день, перебіжчик надає підпорядкованим особам незаконні накази і вказівки щодо порушення кримінальних справ, проведення слідчих дій, викликів на допит, незаконного затримування осіб, організації незаконних перевірок в установах і організаціях та вчиняє інші протиправні дії, що порушують конституційні права громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області”, — йдеться в повідомленні прес-служби.

Враховуючи те, що обвинувачуваний на допити до слідчого та у судові засідання не з’являвся, суд, дослідивши усі надані прокуратурою докази, ухвалив стосовно нього обвинувальний вирок, призначивши заочне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років з конфіскацією майна, зазначили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, раніше Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області в порядку спеціального судового провадження засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Російської Федерації — учасника терористичної організації “ДНР”.

Українські Національні Новини

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