Экс-полицейского будут судить в Одесской области за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Прокуратура Одесской обалсти направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника сектора Балтского ОП Савранского отдела полиции ГУНП в области, который подозревается в вымогательстве неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый требовал и получил от гражданина 2 тыс грн за непривлечение к административной ответственности и не препятствование хозяйственной деятельности (транспортировка древесины).
Напомним, в сентябре 2016 года правоохранители задержали полицейского, который бежал с места происшествия. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас дело передано в суд.