Экс-полицейского будут судить в Одесской области за взяточничество

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый требовал и получил от гражданина 2 тыс грн за непривлечение к административной ответственности и не препятствование хозяйственной деятельности (транспортировка древесины).

Напомним, в сентябре 2016 года правоохранители задержали полицейского, который бежал с места происшествия. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас дело передано в суд.