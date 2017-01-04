Екс-поліцейського судитимуть на Одещині за хабарництво

Досудовим розслідуванням установлено, що підозрюваний вимагав та отримав від громадянина 2 тис грн за не притягнення до адміністративної відповідальності та не перешкоджання господарській діяльності (транспортування деревини).

Нагадаємо, у вересні 2016 року правоохоронці затримали поліцейського, який втікав з місця події. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі справу передано до суду.