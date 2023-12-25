Экс-главу "Реал Банка" приговорили к 11 годам с конфискацией имущества

Сегодня, 25 декабря 2023 года коллегия судей ВАКС признала бывшего председателя правления ПАО "Реал Банк" виновным в завладении и легализации средств. Об этом со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, передает УНН.

Детали

Экс-главу правления признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Дело о незаконном завладении аэропортом "Одесса": ВАКС арестовал экс-мэра Одессы

...Назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и штрафом в размере 12 750 грн - резюмировали в САП.

Кроме того, коллегия судей ВАКС частично удовлетворила гражданский иск Национального банка Украины и постановила взыскать с обвиняемого более 503 млн грн в качестве возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступления.

Также удовлетворен гражданский иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц и принято взыскать с обвиняемого средства в сумме более 5,573 млн грн в качестве возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступления.

Дополнение

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что в пределах досудебного расследования установлено, что осужденный, находился в составе преступной организации бывшего президента-беглеца.

ВАКС присудил 7 лет колонии главе райсуда Винницкой области

Именно тогда он принял участие в завладении 4,7 млрд гривен ПАО "Реал Банк", 800 млн гривен Национального банка Украины полученного как стабилизационный кредит, а также 865 млн гривен средств АО "Брокбизнесбанк", которые были размещены на счете "Реал Банка" и позже выведены на счета подконтрольных лиц, и их дальнейшей легализации.

Напомним,

Бывшего главного инженера "Николаевоблтеплоэнерго" приговорили к 8 годам за растрату средств, хотя часть наказания была отменена в связи со сроками давности.

Преступление заключалось в хищении более 1,7 млн грн при установке счетчиков в 2015/2016 годах.