ВАКС присудил 7 лет колонии главе райсуда Винницкой области

Высший антикоррупционный суд приговорил председателя одного из районных судов Винницкой области к 7 годам лишения свободы, требовавшего взятку за "положительное решение" земельного вопроса. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает УНН.

Детали

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но приведенные детали дела свидетельствуют, что речь идет о председателе Тывровского районного суда Винницкой области Игоре Ратушняке.

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Приговором суда судья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах сроком на 3 года с конфискацией части имущества - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

Дополнение

В рамках досудебного расследования установлено, что в августе 2021 года судья выразил просьбу предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в размере 40 000 гривен за каждый гектар земельного участка, что с учетом площади земли 3,09 га составляет 120 тыс. гривен (4620 долл. США), за принятие решения о признании права собственности на эту земельную долю (пай) за физическим лицом.

В конце концов детективы НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Винницкой области ДВР Нацполиции в ходе проведения следственных действий задокументировали два факта передачи средств - 3 тыс. долларов США и 1 620 долларов США.

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