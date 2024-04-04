Экс-глава Верховного Суда отстранен от правосудия до вступления в силу приговора или закрытия производства - ВСП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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verkhovnii-sud-ukrainiВерховный суд Украины
Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  128617 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  130058 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  130990 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  116289 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  153355 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
3 апреля 2024, 07:39  •  101940 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
3 апреля 2024, 06:45  •  105076 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128616 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128988 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  124021 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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Экс-глава Верховного Суда отстранен от правосудия до вступления в силу приговора или закрытия производства - ВСП

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На Херсонщине ужесточили правила въезда в регион для иностранцев и международных организаций - ОВА

На Херсонщине ужесточили правила въезда в регион для иностранцев и международных организаций - ОВА

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"Предоставление Patriot зависит от союзников. У них их много": Кулеба в НАТО обсудит ПВО для Украины против ударов рф баллистикой

"Предоставление Patriot зависит от союзников. У них их много": Кулеба в НАТО обсудит ПВО для Украины против ударов рф баллистикой

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Латвия планирует отправить Украине первые беспилотники в рамках Коалиции дронов на 1 млн евро - премьер Силиня

Латвия планирует отправить Украине первые беспилотники в рамках Коалиции дронов на 1 млн евро - премьер Силиня

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Дела Майдана: будут судить экс-начальника беркута из АР Крым

Дела Майдана: будут судить экс-начальника беркута из АР Крым

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Латвия хочет и в дальнейшем поддерживать Украину, в этом месяце предусмотрен следующий пакет военной помощи - премьер-министр

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Авиаудар рф по жилому сектору Сумщины: в ГСЧС показали последствия

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СБУ разоблачила агента фсб в рядах ВСУ, который корректировал удары россиян по Донецкой области

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Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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2 апреля 2024, 09:02  •  231857 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  236934 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  270607 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  539821 просмотра

Экс-глава Верховного Суда отстранен от правосудия до вступления в силу приговора или закрытия производства - ВСП

Высший совет правосудия отстранил судью Верховного Суда Всеволода Князева от осуществления правосудия до приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению в получении взятки как должностного лица, занимающего особо ответственное положение.

Криминал и ЧП •   •  9129 просмотра
Экс-глава Верховного Суда отстранен от правосудия до вступления в силу приговора или закрытия производства - ВСП

На Херсонщине ужесточили правила въезда в регион для иностранцев и международных организаций - ОВА

Въезд в Херсонскую область ограничен для иностранных граждан и международных организаций из-за активных российских обстрелов, что требует предварительного уведомления за 72 часа и строгого соблюдения определенных маршрутов.

Общество •   •  10505 просмотра
На Херсонщине ужесточили правила въезда в регион для иностранцев и международных организаций - ОВА

"Предоставление Patriot зависит от союзников. У них их много": Кулеба в НАТО обсудит ПВО для Украины против ударов рф баллистикой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призовет союзников предоставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot для перехвата баллистических ракет, поскольку только в марте по Украине было запущено 94 таких ракеты.

Война •   •  11022 просмотра
"Предоставление Patriot зависит от союзников. У них их много": Кулеба в НАТО обсудит ПВО для Украины против ударов рф баллистикой

Латвия планирует отправить Украине первые беспилотники в рамках Коалиции дронов на 1 млн евро - премьер Силиня

Латвия планирует передать Украине первые беспилотники стоимостью 1 миллион евро в рамках Коалиции дронов, которые прошли испытания и признаны боеспособными.

Война •   •  11733 просмотра
Латвия планирует отправить Украине первые беспилотники в рамках Коалиции дронов на 1 млн евро - премьер Силиня

Дела Майдана: будут судить экс-начальника беркута из АР Крым

Бывшего заместителя командира полка и начальника штаба полка милиции особого назначения "Беркут" в Крыму обвиняют в организации применения чрезмерной силы против протестующих в Мариинском парке в Киеве в феврале 2014 года, в результате чего 117 протестующих получили ранения.

политика •   •  10844 просмотра
Дела Майдана: будут судить экс-начальника беркута из АР Крым

В МХП стартовала посевная яровых культур

МХП начинает весеннюю посевную.

Новости Бизнеса •   •  8354 просмотра
В МХП стартовала посевная яровых культур

Латвия хочет и в дальнейшем поддерживать Украину, в этом месяце предусмотрен следующий пакет военной помощи - премьер-министр

Латвия упорно хочет поддерживать Украину и в дальнейшем, поэтому уже готовит следующий пакет военной помощи, в котором предусмотрены как материально-технические вещи, так и амуниция и вооружение.

политика •   •  11272 просмотра
Латвия хочет и в дальнейшем поддерживать Украину, в этом месяце предусмотрен следующий пакет военной помощи - премьер-министр

Авиаудар рф по жилому сектору Сумщины: в ГСЧС показали последствия

Российский авиаудар по жилому району в Сумской области вызвал пожар.

Общество •   •  14111 просмотра
Авиаудар рф по жилому сектору Сумщины: в ГСЧС показали последствия

СБУ разоблачила агента фсб в рядах ВСУ, который корректировал удары россиян по Донецкой области

Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, контрактника одной из боевых бригад в Донецкой области, который через своего отца в России передавал фсб рф координаты огневых позиций и военных укреплений, что позволяло осуществлять целенаправленные авиаудары по украинским войскам.

Война •   •  14658 просмотра
СБУ разоблачила агента фсб в рядах ВСУ, который корректировал удары россиян по Донецкой области

Премьер Латвии: "Если мы хотим жить в спокойной Европе, спокойной Латвии - россия должна проиграть в этой войне"

Премьер-министр Латвии подчеркнула, что россия должна проиграть войну против Украины, чтобы Европа и Латвия жили в мире. Обязанность мира - помочь Украине выиграть эту войну за ценности, свободу, демократию и право Украины на сохранение своей государственности и идентичности.

Война •   •  14284 просмотра
Премьер Латвии: "Если мы хотим жить в спокойной Европе, спокойной Латвии - россия должна проиграть в этой войне"