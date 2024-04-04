Экс-глава Верховного Суда отстранен от правосудия до вступления в силу приговора или закрытия производства - ВСП

Высший совет правосудия отстранил судью и экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева от правосудия до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению, сообщили в ВСП в четверг, пишет УНН.

Детали

"4 апреля 2024 года Высший совет правосудия временно отстранил от правосудия судью Верховного Суда в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению", - сообщили в ВСП.

Как указано, решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

"Судья обвиняется в принятии предложения и получении должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предлагает и предоставляет неправомерную выгоду, и интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 УК Украины", - указали в РВП.

Ходатайство, как указано, "содержит обоснования, указывающие на то, что осуществление правосудия судьей может привести к наступлению негативных последствий, а именно: имеющиеся риски, что подозреваемый может лично или косвенно влиять на свидетелей или на других участников в уголовном производстве, препятствовать уголовному производству иным образом".

Дополнение

В ВСП напомнили, что 18 мая 2023 года Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Верховного Суда Всеволода Князева, 6 февраля 2024 года временно, до 6 апреля 2024 года, отстранил его от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.