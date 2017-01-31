Экс-глава банка "Михайловский" И.Дорошенко госпитализирован

По ее словам, И.Дорошенко уже несколько дней как госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

"В связи с недостоверной информацией, которая появилась в интернет-прессе, заявляю: в связи с резким ухудшением состояния здоровья мой муж Дорошенко И.В. на днях был госпитализирован и находится в одном из медицинских учреждений Киева.

Все возложенные на него и адвокатов обязанности выполняются в полном объеме в соответствии с законодательством", - сообщила Э.Дорошенко.

Напомним, Апелляционный суд города Киева отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства по содержанию И.Дорошенко под стражей на время следствия. Суд признал ходатайство необоснованным, учитывая положительную характеристику И.Дорошенко и выполнение всех обязательств перед следствием.

Однако сейчас прокуратура снова пытается взять И.Дорошенко под стражу уже по новому эпизоду, который расследуется по факту доведения банка "Михайловский" до банкротства.

Ранее эксперты в комментариях УНН указывали на то, что уголовное расследование по такому факту должно в первую очередь осуществляться в отношении куратора от НБУ, который вплоть до признания банка "Михайловский" неплатежеспособным осуществлял управление и надзор за всеми финансовыми операциями в банке.

Также напомним, банк "Михайловский" был доведен до банкротства, в частности постановлениями Нацбанка.