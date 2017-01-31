Екс-глава банку “Михайлівський” І.Дорошенко госпіталізований
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Дружина екс-голови правління банку “Михайлівський” Ельміра Дорошенко спростувала інформацію в ЗМІ про те, що її чоловік втік з-під домашнього арешту і ховається від слідства, повідомляє УНН з посиланням на її сторінку у Facebook.
За її словами, І.Дорошенко вже кілька днів як госпіталізований у зв’язку із погіршенням стану здоров’я.
“У зв’язку з недостовірною інформацією, яка з’явилася в інтернет-пресі, заявляю: в зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я мій чоловік Дорошенко І.В. на днях був госпіталізований і знаходиться в одному з медичних закладів м.Києва.
Всі покладені на нього і адвокатів обов’язки виконуються в повному обсязі відповідно до законодавства”, — повідомила Е.Дорошенко.
Нагадаємо, Апеляційний суд міста Києва відмовив прокуратурі в задоволенні клопотання щодо утримання І.Дорошенка під вартою на час слідства. Суд визнав клопотання безпідставним, з огляду на позитивну характеристику І.Дорошенка і виконання всіх зобов’язань перед слідством.
Однак зараз прокуратура знову намагається взяти І.Дорошенко під варту вже за новим епізодом, який розслідується за фактом доведення банку “Михайлівський” до банкрутства.
Раніше експерти в коментарях УНН вказували на те, що кримінальне розслідування за таким фактом має в першу чергу здійснюватися стосовно куратора від НБУ, який аж до визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним здійснював управління та нагляд за всіма фінансовими операціями в банку.
Також нагадаємо, банк “Михайлівський” був доведений до банкрутства, зокрема постановами Нацбанку.