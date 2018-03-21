Экс-футболист Роналдиньо вступил в политическую партию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Легендарный экс-полузащитник "Барселоны", "Милана" и сборной Бразилии Роналдиньо начал политическую деятельность, передает УНН со ссылкой на портал metropoles.com.
Звезда футбола попал в бразильскую Республиканскую Партию и собирается участвовать в выборах 2018 года. Также Роналдиньо попытается пробиться в Национальный конгресс. Ожидается, что он займет одно из кресел в Федеральном сенате и будет заниматься законодательной деятельностью в Бразилии.
Заметим, что игрок за свою карьеру становился обладателем "Золотого мяча-2005", лучшим футболистом мира по версии ФИФА 2004 и 2005 годов.
Напомним, что в начале года бразилец завершил профессиональную футбольную карьеру.
Как сообщал УНН, Роналдиньо является официальным послом испанской "Барселоны", с которой в сезоне 2005/2006 выиграл Лигу чемпионов.