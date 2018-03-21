Екс-футболіст Роналдіньо вступив у політичну партію

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Легендарний екс-півзахисник "Барселони", "Мілана" і збірної Бразилії Роналдіньо розпочав політичну діяльність, передає УНН з посиланням на портал metropoles.com.

Зірка футболу потрапив до Бразильської Республіканської Партії та збирається брати участь у виборах 2018 року. Також Роналдіньо спробує пробитися в Національний конгрес. Очікується, що він обійме одне з крісел в Федеральному сенаті і буде займатися законодавчою діяльністю в Бразилії.

Зауважимо, що гравець за свою кар'єру ставав володарем "Золотого м'яча-2005", кращим футболістом світу за версією ФІФА 2004 і 2005 років.

Нагадаємо, що на початку року бразилець завершив професійну футбольну кар'єру.

Як повідомляв УНН, Роналдіньо є офіційним послом іспанської "Барселони", з якою в сезоні 2005/2006 виграв Лігу чемпіонів.

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