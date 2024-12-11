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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-депутат Колесниченко получил подозрение за госизмену

Экс-депутат Колесниченко получил подозрение за госизмену

Киев  •  УНН

 • 4137 просмотра

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Бывшему нардепу от Партии регионов объявили подозрение в государственной измене и разжигании национальной вражды. В 2014 году он сбежал в оккупированный Крым, где сотрудничал с оккупационными властями.

Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене народному депутату Украины 6 и 7 созывов от запрещенной Партии регионов. Также его подозревают в разжигании национальной вражды, соединенной с обманом и в глорификации рф.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

По данным источников УНН речь идет об экс-депутате Вадиме Колесниченко.

Как указали в ГБР, депутат до событий Революции Достоинства принимал активное участие в попытках тогдашней власти сделать невозможным интеграцию Украины в ЕС и взамен сблизить ее с Россией. Он среди прочего организовывал провокационные акции, чтобы рассорить Украину с Польшей.

В 2014 году он досрочно сложил с себя полномочия депутата и сбежал на временно оккупированные территории АР Крым и города Севастополя, где начал прислуживать захватчикам. Он устроился советником в оккупационную администрацию, а затем тщетно баллотировался так называемым "губернатором Севастополя".

Не получив желаемых должностей и признания, предатель продолжил проведение подрывной деятельности против Украины. Депутат делал антиукраинские заявления в крымских средствах массовой информации, делал антиукраинские видеозаписи, которые размещались в сети Интернет для всеобщего просмотра

- заявили в ГБР. 

В своих речах после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину экс-нардеп публично восхвалял захватническую войну и агрессора, унижал украинский народ и отрицал украинскую государственность.

Максимальное наказание за совершение этих действий - пожизненное лишение свободы.

Напомним

В начале ноября 2024 года по материалам ГБР приговором Шевченковский районный суд г. Киева приговорил Колесниченко к 5 годам лишения свободы за подстрекательство работников милиции к превышению власти с применением насилия и разжигание национальной вражды и ненависти.

Павел Башинский

Павел Башинский

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