Экс-бойцы "Торнадо" ранее не нарушали поведение в СИЗО - Д.Чернышев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Никаких фактов неадекватного поведения со стороны "торнадовцев" во время пребывания в Лукьяновском СИЗО раньше не было. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев, передает корреспондент УНН.
"В течение всего времени, это три месяца, из Лукьяновского СИЗО не поступало ни одного сообщения о неадекватном поведении бойцов "Торнадо", - сообщил Д.Чернышев.
Как сообщал УНН, во время бунта в СИЗО один из бывших бойцов роты "Торнадо" Максим Глебов отрезал себе ухо.