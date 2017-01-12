Экс-бойцы "Торнадо" ранее не нарушали поведение в СИЗО - Д.Чернышев

"В течение всего времени, это три месяца, из Лукьяновского СИЗО не поступало ни одного сообщения о неадекватном поведении бойцов "Торнадо", - сообщил Д.Чернышев.

Как сообщал УНН, во время бунта в СИЗО один из бывших бойцов роты "Торнадо" Максим Глебов отрезал себе ухо.