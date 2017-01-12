Екс-бійці “Торнадо” раніше не порушували поведінку в СІЗО — Д.Чернишов

“Протягом всього часу, це три місяці, з Лук’янівського СІЗО не надходило жодного повідомлення щодо неадекватної поведінки бійців “Торнадо”, — повідомив Д.Чернишов.

Як повідомляв УНН, під час бунту в Лук’янівському СІЗО один із колишніх бійців цієї роти “Торнадо” Максим Глібов відрізав собі вухо.