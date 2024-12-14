Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, обвиняемый в предоставлении сфальсифицированных показаний и фабрикации записей о взяточничестве президента США Джо Байдена и его сына Хантера, заключил соглашение о признании вины. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Александр Смирнов собирается признать себя виновным по четырем пунктам обвинения, включая уклонение от уплаты налогов и препятствование правосудию путем предоставления ложной информации ФБР, согласно заявлению суда в Калифорнии.

В тексте соглашения со следствием говорится, что события, о которых Смирнов сообщил ФБР были сфабрикованы. Тогда он сказал, что чиновники украинской энергетической компании Burisma незаконно заплатили по 5 миллионов долларов взятки Джо Байдену, когда он был вице-президентом, и его сыну Хантеру, который входил в правление компании

Прокуроры и сам обвиняемый просят назначить ему от 4 до 6 лет лишения свободы.

Адвокаты Смирнова Дэвид Чеснофф и Ричард Шонфельд заявили, что будут отстаивать в суде справедливый приговор, и отказались от дальнейших комментариев.

Кроме того, Смирнов признал вину за налоговые преступления: заработав более двух миллионов долларов между 2000 и 2022 годами, он избегал уплаты налогов. Более 1 миллиона долларов из этих средств он потратил на покупку квартиры в Лас-Вегасе, аренду Bentley и другие предметы роскоши.

Суд пока не назначил дату рассмотрения иска Смирнова.

Напомним,

Окружной судья США Отис Райт II в Лос-Анджелесе заключил в тюрьму экс-информатора ФБР Александра Смирнова. 23 февраля он был повторно задержан по обвинению в предоставлении ложных сведений о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера и украинской энергетической компании Burisma.