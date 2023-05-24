Экоцид в Украине: за время полномасштабной войны россия нанесла почти 2 трлн убытков окружающей среде

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“У нас есть семь методик, которые на уровне украинского законодательства являются действующими. Госинспекция и Госгеонедра начисляют убытки по этим методикам. Если брать по ресурсно – это атмосферный воздух, вода, почва, земля, акватория, лес, природно-заповедный фонд. На сегодня имеем уже почти 2 трлн убытков. Это касается воды, атмосферы и земли. Что касается недр – это тоже уже около 6 трлн, которые предоставила Госгеонедра”, – сообщил Ставнийчук.

Детали

По его словам, основная цель заключается сейчас в сборе доказательной базы убытков и унификации подходов их признания на международном уровне.

“Для этого Минсреды работает со многими международными организациями. Мы сейчас собираем информацию, все наработки международных и наших экспертов. Эти методики, которые есть сейчас, частично будут изменены после наработок. То есть, основная задача – мы собираем исследования для достаточной доказательной базы, которая в дальнейшем будет задействована для того, чтобы получить все эти возмещения”, – сообщил он.

По словам представителя Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора Украины Богдана Мазурка, одним из основных вызовов сейчас является реализация механизмов взыскания ущерба за вред окружающей среде на уровне украинского законодательства.

“В нашей деятельности ключевое место принадлежит методикам. Они являются двигателем, который определяет дальнейшее движение, в том числе, в доказательстве вины лиц, причастных к совершению преступлений и получения компенсации. Ситуация с тем, как это трактуется в Римском статуте, в Женевской конвенции и протоколе к ней – сложная, потому что там достаточно не четко указаны формулировки. Даже отсутствуют определенные критерии, которые определяют наличие того правонарушения в понимании даже международных преступлений. Это также является ключевой проблемой в наших расследованиях, поскольку сам факт получения доказательств также должен на что-то опираться, на определенные критерии. Определение дальнейших перспектив, опять же, - это исходит из наличия полученной доказательной базы. Это проведенные должным образом следственные розыскные и процессуальные действия, которые помогут зафиксировать факт масштабов ущерба”, – объяснил Мазурок.

Он также отметил, что ключевым моментом является наличие подтверждения масштабности, серьезности причиненного вреда, который на законодательном уровне требует урегулирования.

“Мы работаем над европейскими директивами, и законодательство, в любом случае, будет имплементировано в европейское. Необходимо привлечь больше усилий, чтобы это произошло поскорее. На международном уровне будет принят этот механизм, и для этого работают многие украинские и международные институты. Я считаю, что в ближайшее время мы получим механизм, и будем знать четко – куда и как мы будем подавать эти убытки”, – добавил представитель Минсреды Александр Ставнийчук.

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Дополнение

Европейский социально-экономический комитет, совещательный орган ЕС, призывает признать экоцид уголовным преступлением, чтобы привлечь россию к ответственности за ее действия в Украине.