Экономике Испании спрогнозировали падение из-за каталонского кризиса

С его слов, прогноз роста ВВП в стране был снижен примерно на 0,4-0,5 процентных пункта до 2,3 процента в следующем году - "небольшое влияние" в результате событий в Каталонии, на которые приходится пятая часть испанского ВВП.

Он заявил, что прогнозы правительства, вероятно, совпадут с последними экономическими прогнозами Еврокомиссии, которые должны быть обнародованы в четверг. За последние два года экономика Испании росла, превращая ее в одну из самых быстрорастущих крупных экономик в блоке из 19 членов (Еврогруппа). Л.де Гиндос сказал, что прогноз был "осторожным" в свете событий в Каталонии.

"Если бы у нас не было каталонского вопроса... конечно, мы бы вышли на 2,7% или 2,8%", - сказал он.

Выступая сегодня перед Еврогруппой в Брюсселе, исполняющий обязанности министра финансов Германии Питер Альтмайер отметил, что решение каталонского кризиса "на основе конституции и верховенства закона поможет ограничить экономические последствия".

"В ближайшее время будет избран новый региональный парламент. Это обнадеживающий знак, что все можно решить в разумные сроки", - сказал П.Альтмайер.

Министры финансов Еврозоны на заседании должны обсудить идеи для еврозоны о создании совместного источника денежных средств, которые будут использоваться в условиях чрезвычайной ситуации. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сказал, что он поддерживает схему защиты инвестиций как наилучшую форму этого "бюджетного потенциала".

Кроме того, сегодня на заседании Еврогруппы соберутся все 27 министров финансов стран блока - в расширенном формате за исключением Великобритании.

Напомним, министр финансов Словакии не против заменить нынешнего главу Еврогруппы.