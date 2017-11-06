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Економіці Іспанії спрогнозували падіння через каталонську кризу

Економіці Іспанії спрогнозували падіння через каталонську кризу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Іспанська конституційна криза в Каталонії знизить прогнозоване економічне зростання країни в наступному році. Про це заявив міністр фінансів Іспанії Луїс де Гіндос в понеділок в Брюсселі, передає УНН з посиланням на Financial Times.

З його слів, прогноз зростання ВВП у країні був знижений приблизно на 0,4-0,5 процентних пункта до 2,3 відсотка в наступному році - "невеликий вплив" у результаті подій в Каталонії, на які припадає п'ята частина іспанського ВВП.

Він заявив, що прогнози уряду, ймовірно, збігатимуться з останніми економічними прогнозами Єврокомісії, які повинні бути оприлюднені в четвер. За останні два роки економіка Іспанії росла, перетворюючи її в одну з найбільш швидкозростаючих економік в блоці з 19 членів (Єврогрупа). Л.де Гіндос сказав, що прогноз був "обережним" в світлі подій в Каталонії.

"Якби у нас не було каталонського питання... звичайно, ми б вийшли на 2,7% або 2,8%", - сказав він.

Виступаючи сьогодні перед засіданням Єврогрупи, виконуючий обов'язки міністра фінансів Німеччини Пітер Альтмайєр зазначив, що вирішення каталонської кризи "на основі конституції і верховенства закону допоможе обмежити економічні наслідки".

"Найближчим часом буде обраний новий регіональний парламент. Це обнадійливий знак, що все можна вирішити в розумні терміни", - сказав П.Альтмайєр.

Міністри фінансів Єврозони на засіданні повинні обговорити ідеї для єврозони про створення спільного джерела грошових коштів, які будуть використовуватися в умовах надзвичайної ситуації. Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс сказав, що він підтримує схему захисту інвестицій як найкращу форму цього "бюджетного потенціалу".

Крім того, сьогодні на засіданні Єврогрупи зберуться всі 27 міністрів фінансів країн блоку - в розширеному форматі за винятком Великої Британії.

Нагадаємо, міністр фінансів Словаччини не проти замінити нинішнього голову Єврогрупи.

 

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