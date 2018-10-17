Экономист сообщил, что будет с долларом до конца года

"Курс доллара напрямую зависит от того, что у нас с вами будет с отношениями с Международным валютным фондом. Если мы с вами увидим до конца октября месяца повышение цены на газ для населения, и правительство пойдет на уступки в отношении МВФ, мы увидим транш, и курс гривны будет достаточно стабильным", - отметил экономист.

По его словам, иначе - без предоставления Украине кредита - курс национальной валюты по отношению к доллару будет однозначно падать.

При этом он добавил, что цены на основные продукты в Украине уже достигли европейского уровня, поэтому даже в случае повышения тарифов на газ или подорожания доллара ожидать существенных скачков стоимости не стоит. В противном случае украинские продукты в условиях открытого рынка будут вытесняться более дешевым импортом из ближайших стран - прежде всего из Польши.

Напомним, в НБУ предупредили, что задержка с выполнением программы сотрудничества с МВФ может создать риски для макрофинансовой стабильности в среднесрочной перспективе.



