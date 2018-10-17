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Економіст повідомив, що буде з доларом до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. За умови отримання обіцяного траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) курс гривні до долара в Україні буде залишатися стабільним до кінця поточного року. Таку думку висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін у коментарі кореспонденту УНН.

"Курс долара напряму залежить від того, що у нас з вами буде із відносинами з Міжнародним валютним фондом. Якщо ми з вами побачимо до кінця жовтня місяця підвищення ціни на газ для населення, і уряд піде на поступки щодо МВФ, ми побачимо транш, і курс гривні буде достатньо стабільний", - зазначив економіст.

За його словами, в іншому разі - без надання Україні кредиту - курс національної валюти щодо долара буде однозначно падати.

При цьому він додав, що ціни на основні продукти в Україні вже досягли європейського рівня, тож навіть у випадку підвищення тарифів на газ або ж подорожчання долара очікувати суттєвих стрибків вартості не варто. В іншому випадку українські продукти в умовах відкритого ринку будуть витіснятися більш дешевим імпортом з найближчих країн - передусім з Польщі.

Нагадаємо, у НБУ попередили, що затримка з виконанням програми співпраці з МВФ може створити ризики для макрофінансової стабільності в середньостроковій перспективі. 

Українські Національні Новини

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Економіка

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