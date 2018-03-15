Экономический эффект от работы АМКУ в 2017 году достиг 2,56 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Главный показатель общего экономического эффекта от деятельности АМКУ в 2017 году достиг 2,56 млрд грн. Об этом во время брифинга по годовому отчету Антимонопольного комитета Украины заявил председатель АМКУ Юрий Терентьев, передает корреспондент УНН.
"Главный показатель общего экономического эффекта от деятельности АМКУ в 2017 году достиг 2,56 млрд грн, что в 1,8 раза больше, чем в 2016 году", - сообщил он.
Как уточнил Ю.Терентьев, это не наложенные штрафы, а оценка влияния деятельности АМКУ на общественное благосостояние путем обновления условий конкуренции или предупреждения негативного воздействия на нее, в частности, снижение или предотвращение повышения цен в результате пресечения нарушений.
Напомним, АМКУ за год зафиксировал более 600 случаев антиконкурентных действий органов власти.