Економічний ефект від роботи АМКУ у 2017 році сягнув 2,56 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Головний показник загального економічного ефекту від діяльності АМКУ у 2017 році сягнув 2,56 млрд грн. Про це під час брифінгу щодо річного звіту Антимонопольного комітету України заявив голова АМКУ Юрій Терентьєв, передає кореспондент УНН.
"Головний показник загального економічного ефекту від діяльності АМКУ у 2017 році сягнув 2,56 млрд грн, що в 1,8 раза більше, ніж у 2016 році", - повідомив він.
Як уточнив Ю.Терентьєв, це не накладені штрафи, а оцінка впливу діяльності АМКУ на суспільний добробут шляхом поновлення умов конкуренції або попередження негативного впливу на неї, зокрема, зниження чи запобігання підвищенню цін внаслідок припинення порушень.
Нагадаємо, АМКУ за рік зафіксував більше 600 випадків антиконкурентних дій органів влади.