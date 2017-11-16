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Экипажи карет скорой медицинской помощи устроили соревнования на Закарпатье

Экипажи карет скорой медицинской помощи устроили соревнования на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 51003 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня на базе Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи и Ужгородской станции ЭМП впервые состоялись областные соревнования экипажей автомобилей скорой медицинской помощи, передает корреспондент УНН.

Участие в конкурсе приняли представители всех районов Закарпатья.

Соревновались экипажи в составе врача, фельдшера и водителя по таким дисциплинам, как ловкость управления каретой "скорой", теоретические тесты для медиков, помощь пострадавшему в ДТП и пострадавших в результате взрыва газового баллона, вызов к пациенту. Оценивали работу экипажей ЭМП по нескольким десяткам показателей профессионализма выполнения задач.

"Почти каждый год в разных районах области мы отрабатываем ту или иную ситуацию, с которой сталкиваются наши бригады. Однако в таком областном формате соревнования проходят впервые. Конкурс должен показать квалификацию и уровень подготовки наших бригад. Всего в Закарпатской области, согласно утвержденного штатного расписания, работает 1318 работников ЭМП, из которых 178 врачей, около 500 фельдшеров, а остальные - это технический персонал, в частности, водители. Круглосуточно в области работает 101 бригада экстренной медицинской помощи. Поэтому имеем 101 автомобиль карет "скорой" и еще несколько резервных", - рассказал УНН директор Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи Фома Билинец.

Участники, которые принимали участие в соревнованиях, отмечают, что такой опыт является крайне необходимым для совершенствования профессиональных навыков. Однако, по словам экипажей ЭМП из горных районов Закарпатья, условия конкурсных заданий немного оторваны от реальной ситуации. В частности, это связано с горным ландшафтом региона - 10 километров городской и горной дороге преодолеваются за разное время, а пациент транспортируется в различных условиях. В последнее время ситуация в горных районах ощутимо улучшилась, в частности с появлением новых полноприводных автомобилей экстренной медицинской помощи.

На Закарпатье функционирует уже 62 пункта постоянного базирования бригад экстренной медицинской помощи. Радиус же обслуживания экипажами ЭМП пациентов варьируется от 10 до 35 километров.

Выполнение дисциплин соревнований продолжалось в течение всего дня. По итогам баллов победу в первом областном конкурсе получил экипаж из высокогорного Межгорского района, вторыми стали парамедики из Савеловского района, а третье место заняла бригада ЭМП Ужгородского района.

Как ранее сообщал УНН, горным районам Закарпатья передали новые автомобили скорой медицинской помощи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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