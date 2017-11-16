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Екіпажі карет швидкої медичної допомоги влаштували змагання на Закарпатті

Екіпажі карет швидкої медичної допомоги влаштували змагання на Закарпатті

Київ • УНН

 • 51004 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні на базі Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги та Ужгородської станції ЕМД вперше відбулися обласні змагання екіпажів автомобілів швидкої медичної допомоги, передає кореспондент УНН.

Участь у конкурсі взяли представники усіх районів Закарпаття.

Змагалися екіпажі у складі лікаря, фельдшера і водія з таких дисциплін, як вправність керування каретою “швидкої”, теоретичні тести для медиків, допомога потерпілому у ДТП та постраждалим внаслідок вибуху газового балону, виклик до пацієнта. Оцінювали роботу екіпажів ЕМД за кількома десятками показників фаховості виконання завдань.

“Майже кожного року у різних районах області ми відпрацьовуємо ту чи іншу ситуацію, з якою стикаються наші бригади. Однак у такому обласному форматі змагання проходять уперше. Конкурс має показати кваліфікацію та рівень підготовки наших бригад. Загалом у Закарпатській області, згідно затвердженого штатного розкладу, працює 1318 працівників ЕМД, з яких 178 лікарів, близько 500 фельдшерів, а інші — це технічний персонал, зокрема, водії. Цілодобово в області працює 101 бригада екстреної медичної допомоги. Відтак маємо 101 автомобіль карет „швидкої“ та ще кілька резервних”, — розповів УНН директор Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Фома Білинець.

Учасники, що брали участь у змаганнях, зауважують, що такий досвід є вкрай необхідним для вдосконалення професійних навичок. Водночас, за словами екіпажів ЕМД з гірських районів Закарпаття, умови конкурсних завдань трішки відірвані від реальної ситуації. Зокрема, це пов′язано із гірським ландшафтом регіону — 10 кілометрів міською та гірською дорогою долаються за різний час, а пацієнт транспортується у різних умовах. Останнім часом ситуація у гірських районах відчутно покращилася, зокрема із появою нових повнопривідних автомобілів екстреної медичної допомоги.

На Закарпатті функціонує вже 62 пункти постійного базування бригад екстреної медичної допомоги. Радіус же обслуговування екіпажами ЕМД пацієнтів варіюється від 10 до 35 кілометрів.

Виконання дисциплін змагань тривало протягом усього дня. За підсумками балів перемогу у першому обласному конкурсі здобув екіпаж з високогірного Міжгірського району, другими стали парамедики зі Свалявського району, а третє місце посіла бригада ЕМД Ужгородського району.

Як раніше повідомляв УНН, гірським районам Закарпаття передали нові автомобілі швидкої медичної допомоги.

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