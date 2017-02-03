Э.Свитолина вырвала путевку в полуфинал турнира в Тайване

После разгромной победы в первом сете 6:1, харьковчанка, посеянная на соревнованиях под первым номером, уступила противнице 3:6. В дальнейшем украинка была в шаге от вылета - при счете 3:5 на подаче Э.Свитолиной представительница Туниса имела больше трех матч-болей, но не смогла реализовать ни один. Судьба противостояния решалась на тай-брейке - 7:6 (4).

Заметим, что встреча длилась 1 час и 57 минут.

Напомним, что в 1/2 финала нашу соотечественницу ожидает победительница пары Минелла/Чжу Линь.

Как сообщал УНН, Э.Свитолина и Л.Цуренко примут участие в матче Кубка Федераций против Австралии.