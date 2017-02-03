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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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«Калібр» (сімейство ракет)

Е.Світоліна вирвала путівку до півфіналу турніру в Тайвані

Київ • УНН

 • 10992 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Тенісистка Еліна Світоліна перемогла представницю Тунісу Онс Жабер (181 ракетка світу) у чвертьфіналі турніру WTA у Тайвані, повідомляє кореспондент УНН.

Е.Світоліна вирвала путівку до півфіналу турніру в Тайвані

Після розгромної перемоги в першому сеті 6:1, харків'янка, яка посіяна на змаганнях під першим номером, поступилася супротивниці 3:6. Надалі українка була за крок до вильоту – при рахунку 3:5 на подачі Е.Світоліної представниця Тунісу мала більше трьох матч-болів, але не змогла реалізувати жоден. Доля протистояння вирішувалася на тай-брейку – 7:6 (4).

Зауважимо, що зустріч тривала 1 годину та 57 хвилин.

Нагадаємо, що в 1/2 фіналу на нашу співвітчизницю очікує переможниця пари Мінелла/Чжу Лінь.

Як повідомляв УНН, Е.Світоліна та Л.Цуренко візьмуть участь у матчі Кубка Федерацій проти Австралії.

 

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