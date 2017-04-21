Е.Макрон опережает М.Ле Пен на 2% за два дня до президентских выборов во Франции - СМИ

Как отмечает издание, Е.Макрон в первом туре набирает 24% голосов избирателей, что на один пункт больше по сравнению с предыдущим опросом. А второе место занимает Ле Пен - 22% (0,5%).

Также сообщается, что кандидат от "республиканцев" Франсуа Фийон может получить 19%, а лидер социалистов Бенуа Амон - 7,5% голосов.

Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля.

Как сообщал УНН, 6 апреля 2017 Эммануэль Макрона и Марин Ле Пен уверенно вошли во второй тур выборов президента Франции, при этом М.Ле Пен проигрывала.