Е.Макрон опережает М.Ле Пен на 2% за два дня до президентских выборов во Франции - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20623 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 80877 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141295 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111204 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113039 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110255 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102555 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106466 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103133 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150054 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Е.Макрон опережает М.Ле Пен на 2% за два дня до президентских выборов во Франции - СМИ

Е.Макрон опережает М.Ле Пен на 2% за два дня до президентских выборов во Франции - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11463 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Во Франции кандидат в президенты Эмануэль Макрона лидирует в предвыборной гонке и опережает Марин Ле Пен на 2 процента за два дня до выборов в стране. Об этом со ссылкой на результаты опроса IpsosSopraSteria сообщает LeFigaro, передает УНН.

Как отмечает издание, Е.Макрон в первом туре набирает 24% голосов избирателей, что на один пункт больше по сравнению с предыдущим опросом. А второе место занимает Ле Пен - 22% (0,5%).

Также сообщается, что кандидат от "республиканцев" Франсуа Фийон может получить 19%, а лидер социалистов Бенуа Амон - 7,5% голосов.

Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля.

Как сообщал УНН, 6 апреля 2017 Эммануэль Макрона и Марин Ле Пен уверенно вошли во второй тур выборов президента Франции, при этом М.Ле Пен проигрывала.

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