Е.Макрон випереджає М.Ле Пен на 2% за два дні до президентських виборів у Франції - ЗМІ

Як зазначає видання, Е.Макрон в першому турі набирає 24% голосів виборців, що на один пункт більше в порівнянні з попереднім опитуванням. А друге місце посідає Ле Пен – 22% (-0,5%).

Також повідомляється, що кандидат від "республіканців" Франсуа Фійону може отримати 19%, а лідер соціалістів Бенуа Амон - 7,5% голосів.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції запланований на 23 квітня.

Як повідомляв УНН, 6 квітня 2017 року Еммануель Макрон та Марін Ле Пен впевнено ввійшли у другий тур виборів президента Франції, при цьому М.Ле Пен програвала.