Е.Макрон випереджає М.Ле Пен на 2% за два дні до президентських виборів у Франції - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Франції кандидат у президенти Емануель Макрон лідирує у передвиборчих перегонах і випереджає Марін Ле Пен на 2 відсотки за два дні до виборів в країні. Про це з посиланням на результати опитування IpsosSopraSteria повідомляє LeFigaro, передає УНН.
Як зазначає видання, Е.Макрон в першому турі набирає 24% голосів виборців, що на один пункт більше в порівнянні з попереднім опитуванням. А друге місце посідає Ле Пен – 22% (-0,5%).
Також повідомляється, що кандидат від "республіканців" Франсуа Фійону може отримати 19%, а лідер соціалістів Бенуа Амон - 7,5% голосів.
Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції запланований на 23 квітня.
Як повідомляв УНН, 6 квітня 2017 року Еммануель Макрон та Марін Ле Пен впевнено ввійшли у другий тур виборів президента Франції, при цьому М.Ле Пен програвала.