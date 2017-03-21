Э.Макрон был наиболее убедительным в первом раунде дебатов - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Зрители первых телевизионных дебатов между кандидатами на пост президента Франции признали экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона наиболее убедительным среди пяти участников дискуссии. Об этом передает УНН со ссылкой на телеканал BFM TV.
По данным социологического опроса, проведенного институтом Elabe, Э.Макрона предпочли 29% респондентов, второе место занял лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меленшон с 20%, третьим стала лидер "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен, которую поддержали 19% зрителей .
Кандидат от "республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон получили приверженность 11% опрошенных каждый.
Всего в опросе приняли участие 1 тысяча 100 человек.
Как сообщал УНН, во Франции прошли первые теледебаты кандидатов в президенты. Запланировано еще два раунда дискуссии.