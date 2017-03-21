Э.Макрон был наиболее убедительным в первом раунде дебатов - опрос

По данным социологического опроса, проведенного институтом Elabe, Э.Макрона предпочли 29% респондентов, второе место занял лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меленшон с 20%, третьим стала лидер "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен, которую поддержали 19% зрителей .

Кандидат от "республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон получили приверженность 11% опрошенных каждый.

Всего в опросе приняли участие 1 тысяча 100 человек.

Как сообщал УНН, во Франции прошли первые теледебаты кандидатов в президенты. Запланировано еще два раунда дискуссии.