Е.Макрон був найбільш переконливим у першому раунді дебатів — опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Глядачі перших телевізійних дебатів між кандидатами на пост президента Франції визнали екс-міністра економіки країни Еммануеля Макрона найбільш переконливим серед п’яти учасників дискусії. Про це передає УНН з посиланням на телеканал BFM TV.
За даними соціологічного опитування, проведеного інститутом Elabe, Е.Макрону віддали перевагу 29% респондентів, друге місце посів лідер “Нескореної Франції” Жан-Люк Меленшон з 20%, третьою стала лідерка “Національного фронту” Марі Ле Пен, яку підтримали 19% глядачів.
Кандидат від “республіканців” Франсуа Фійон та соціаліст Бенуа Амон здобули прихільність 11% опитаних кожен.
Загалом в опитуванні взяли участь 1 тисяча 100 осіб.
Як повідомляв УНН, у Франції пройшли перші теледебати кандидатів у президенти. Заплановано ще два раунди дискусії.