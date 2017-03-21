Е.Макрон був найбільш переконливим у першому раунді дебатів — опитування

За даними соціологічного опитування, проведеного інститутом Elabe, Е.Макрону віддали перевагу 29% респондентів, друге місце посів лідер “Нескореної Франції” Жан-Люк Меленшон з 20%, третьою стала лідерка “Національного фронту” Марі Ле Пен, яку підтримали 19% глядачів.

Кандидат від “республіканців” Франсуа Фійон та соціаліст Бенуа Амон здобули прихільність 11% опитаних кожен.

Загалом в опитуванні взяли участь 1 тисяча 100 осіб.

Як повідомляв УНН, у Франції пройшли перші теледебати кандидатів у президенти. Заплановано ще два раунди дискусії.