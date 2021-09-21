Джонсон заявил, что в Британии не планируют отменять Рождество из-за COVID-19

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 114412 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 127426 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 111214 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109839 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138582 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121802 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161652 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143267 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179637 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172992 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 44398 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 48931 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 80339 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 39224 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 28307 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 127423 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 138580 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304394 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 271198 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 256021 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 114408 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121336 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161652 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118956 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118536 просмотра
Актуальное
Джонсон заявил, что в Британии не планируют отменять Рождество из-за COVID-19

Джонсон заявил, что в Британии не планируют отменять Рождество из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15260 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в этом году во время рождественских праздников не будет серьезных карантинных ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

Детали

В прошлом году из-за стремительного роста количества больных коронавирусом британское правительство ввело строгие ограничения на передвижение, поэтому миллионы людей не смогли увидеться со своими семьями. Такие действия власти жители Великобритании жестко раскритиковали.

На вопрос, отменят ли Рождество в этом году, Борис Джонсон ответил: "Такого в планах нет". По его словам, правительство не планирует делать то же, что и во время прошлого Рождества.

Премьер-министр Великобритании указал на программу ревакцинации, разработанную для того, чтобы этой осенью держать ситуацию под контролем, и на повторное введение масок как запасной план для сдерживания распространения инфекции. Джонсон отметил, что введение строгих ограничений и повторная отмена праздника будут последними мерами, если все остальные действия не смогут сдержать всплеска вируса.

Эксперты считают, что бустерные вакцины от COVID-19, которые с этой недели предлагают людям в возрасте от 80 лет, помогут избежать ограничений зимой.

Напомним

В прошлом году в мире впервые праздновали Рождество в условиях пандемии коронавируса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы