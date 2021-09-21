Джонсон заявил, что в Британии не планируют отменять Рождество из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в этом году во время рождественских праздников не будет серьезных карантинных ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.
Детали
В прошлом году из-за стремительного роста количества больных коронавирусом британское правительство ввело строгие ограничения на передвижение, поэтому миллионы людей не смогли увидеться со своими семьями. Такие действия власти жители Великобритании жестко раскритиковали.
На вопрос, отменят ли Рождество в этом году, Борис Джонсон ответил: "Такого в планах нет". По его словам, правительство не планирует делать то же, что и во время прошлого Рождества.
Премьер-министр Великобритании указал на программу ревакцинации, разработанную для того, чтобы этой осенью держать ситуацию под контролем, и на повторное введение масок как запасной план для сдерживания распространения инфекции. Джонсон отметил, что введение строгих ограничений и повторная отмена праздника будут последними мерами, если все остальные действия не смогут сдержать всплеска вируса.
Эксперты считают, что бустерные вакцины от COVID-19, которые с этой недели предлагают людям в возрасте от 80 лет, помогут избежать ограничений зимой.
Напомним
В прошлом году в мире впервые праздновали Рождество в условиях пандемии коронавируса.