Джонсон заявив, що у Британії не планують скасовувати Різдво через COVID-19

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Минулого року через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус британський уряд запровадив суворі обмеження на пересування, тому мільйони людей не змогли побачитися зі своїми сім'ями. Такі дії влади жителі Великої Британії жорстко розкритикували.

На питання, чи скасують Різдво цього року, Борис Джонсон відповів: "Такого в планах немає". За його словами, уряд не планує робити те саме, що й минулого Різдва.

Прем'єр-міністр Великої Британії вказав на програму ревакцинації, розроблену для того, щоб цієї осені тримати ситуацію під контролем, і на повторне введення масок як запасного плану для стримання поширення інфекції. Джонсон зазначив, що введення суворих обмежень і повторне скасування свята буде останнім заходом, якщо всі інші дії не зможуть стримати сплеску вірусу.

Експерти вважають, що бустерні вакцини проти COVID-19, які з цього тижня пропонують людям віком від 80 років, допоможуть уникнути обмежень узимку.

Нагадаємо

Минулого року у світі вперше святкували Різдво в умовах пандемії коронавірусу.