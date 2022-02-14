Джонсон и Байден считают, что окно возможности предотвратить конфликт в Украине сохраняется — Даунинг-стрит

Цитата

"Премьер-министр и президент Байден рассказали друг другу о своих недавних дискуссиях с другими мировыми лидерами. Они согласились, что остается окно для дипломатии и для того, чтобы Россия отступила от своих угроз в адрес Украины, — заявил представитель Даунинг-стрит. - Лидеры подчеркнули, что любое дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису для России с далеко идущим вредом как для России, так и для всего мира. Они согласились с тем, что западные союзники должны оставаться едиными перед российскими угрозами, включая введение значительного пакета санкций в случае эскалации российской агрессии. Они также подтвердили необходимость того, чтобы европейские страны снизили свою зависимость от российского газа, шаг, который больше, чем любой другой, нанес бы удар в сердце стратегических интересов России".

Детали

По данным Даунинг-стрит, Джонсон и Байден "договорились оставаться в тесном контакте" с развитием ситуации в Украине.

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